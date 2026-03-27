Festa di primavera in cascina

Sabato 28 marzo, la cascina si anima con una festa di primavera. Tra fiori, api e zucchero filato, l’evento accoglie la nuova stagione, simbolo di rinascita e colori. La giornata è dedicata a momenti di convivialità e attività all’aperto, con l’obiettivo di celebrare l’arrivo della primavera in un ambiente rurale. La festa coinvolge visitatori di tutte le età, pronti a vivere un giorno all’insegna della tradizione e della natura.

Fiori, forbici, api e zucchero filato: sabato 28 marzo la Cascina si prepara a dare il benvenuto alla primavera, la stagione più colorata dell'anno che prende forma petalo dopo petalo. L'Infiorata di fiori freschi - ore 10:00 - 17:00A partire dalle ore 10:00, dieci infioratori esperti lavoreranno per comporre un mandala di circa 20 metri quadri interamente realizzato con fiori freschi nell'ia della Cascina. Ogni petalo viene posato seguendo un disegno preciso che prende forma lentamente davanti agli occhi di chi guarda. Workshop infiorata per bambin* - ore 15:00 e 16:30Nel pomeriggio alle 15:00 e alle 16:30, bambin* e adulti potranno provare a comporre le proprie piccole infiorate, guidati da quattro infioratori esperti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Festa di primavera in cascina Articoli correlati Musica, laboratori e magia. A Cascina Costa Alta c’è la ’PrimaVera Festa’Musica dal vivo e dj-set, laboratori creativi, spettacoli, giochi itineranti, esibizioni di magia, letture animate, attività sportive, trucca bimbi. A Cascina la festa provinciale delle polizie localiSarà Cascina a ospitare quest'anno la festa provinciale delle Polizie Locali, in programma martedì 20 gennaio nel giorno dedicato a San Sebastiano,... seconde primaria la vendemmia Una raccolta di contenuti su Festa di primavera in cascina Temi più discussi: Domenica 22 marzo al MUSA arriva la Festa di Primavera !; Festa di Primavera 2026; Festa di primavera in Darsena; Festa di primavera al Cason delle Sacche: giornata per adulti, famiglie e bambini il 22 marzo 2026. Festa di primavera in cascinaFiori, forbici, api e zucchero filato: sabato 28 marzo la Cascina si prepara a dare il benvenuto alla primavera, la stagione più colorata dell'anno che prende forma petalo dopo petalo. L'Infiorata di ... milanotoday.it Alla scuola Don Milani di Moriggia la Festa di Primavera per bambini e famiglieSabato 28 marzo un pomeriggio di giochi, laboratori e attività per bambini alla scuola primaria. In programma anche caccia alle uova, coro e una lotteria a sostegno della scuola ... varesenews.it Ho trovato quest'idea molto carina per la festa della mamma. La semplicità di questa margherita, creata solo da catenelle e applicata nel biglietto è davvero unica. #festadellamamma #uncinetto #crochet - facebook.com facebook