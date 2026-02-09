Colli Euganei | San Valentino tra gusto e tradizione a La Roccola menù speciale per gli innamorati

Per il weekend di San Valentino, l’Azienda Agricola La Roccola di Cinto Euganeo organizza un menù speciale per le coppie. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, le persone potranno gustare piatti tradizionali e vivere un’esperienza romantica tra i vigneti dei Colli Euganei. L’atmosfera sarà intima e accogliente, perfetta per festeggiare l’amore in un contesto autentico e genuino.

Un fine settimana romantico e gustoso attende le coppie sui Colli Euganei, presso l'Azienda Agricola La Roccola di Cinto Euganeo, sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026. La proposta include un menù speciale a 40 euro a persona, con abbinamenti vino-cibo studiati per celebrare San Valentino, immersi nel paesaggio delle colline padovane. La Roccola, situata in via Dietromonte 10 a Cinto Euganeo, si prepara ad accogliere gli innamorati con un'offerta che punta sull'eccellenza del territorio. L'azienda agricola, radicata nel cuore dei Colli Euganei, intende valorizzare sia la tradizione culinaria locale che la sua produzione vinicola.

