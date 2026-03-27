Primavera a La Roccola il menù degustazione del sabato

Ogni sabato, la trattoria propone il menù degustazione “Primavera a La Roccola”, offrendo piatti preparati con ingredienti di stagione. L’evento si svolge nel fine settimana, in un ambiente immerso nella natura euganea, accompagnato dalla selezione di vini locali. L’iniziativa mira a far vivere ai partecipanti un’esperienza gastronomica legata ai sapori primaverili.

“Primavera a La Roccola”, un weekend all’insegna del gusto, tra sapori autentici, i nostri vini e il piacere di vivere la primavera immersi nella natura euganea. Il menù non è divisibile in due persone.In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.Ricordiamo ai nostri ospiti che nelle sale interne non sono ammessi animali. La Roccola 042994298 [email protected] WhatsApp: 3518758169www.laroccola.itVia Dietromonte 10 35030Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo) . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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