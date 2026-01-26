Arriva la colazione stellata | il menù degustazione a base di french toast e caffè costa oltre 100 euro
Scopri la nuova proposta di colazione gourmet, un menù degustazione che unisce il classico French toast a un caffè di alta qualità. Un’esperienza culinaria pensata per chi desidera iniziare la giornata con piacere e raffinatezza, rispettando l’equilibrio tra sapori e qualità. Questa proposta esclusiva, firmata da uno chef rinomato, rappresenta un’occasione unica di gustare la colazione in modo diverso, senza rinunciare alla qualità.
Credevate che i menù stellati fossero riservati solo a pranzi e cene? Vi sbagliavate: ecco la degustazione offerta a colazione firmata dallo chef pluripremiato.
