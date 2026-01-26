Arriva la colazione stellata | il menù degustazione a base di french toast e caffè costa oltre 100 euro

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la nuova proposta di colazione gourmet, un menù degustazione che unisce il classico French toast a un caffè di alta qualità. Un’esperienza culinaria pensata per chi desidera iniziare la giornata con piacere e raffinatezza, rispettando l’equilibrio tra sapori e qualità. Questa proposta esclusiva, firmata da uno chef rinomato, rappresenta un’occasione unica di gustare la colazione in modo diverso, senza rinunciare alla qualità.

Credevate che i menù stellati fossero riservati solo a pranzi e cene? Vi sbagliavate: ecco la degustazione offerta a colazione firmata dallo chef pluripremiato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su arriva colazione

Dove si trova il ristorante stellato economico, dove un menù degustazione costa poco più di 25 euro

Esiste un ristorante stellato accessibile, dove è possibile gustare un menù degustazione a un prezzo contenuto, poco più di 25 euro.

Antonio Dipino a MasterChef: chi è e quanto costa il menù degustazione a La Caravella di Amalfi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.