Secondo i primi sondaggi diffusi dai ricercatori Ghisleri, Pregliasco e Noto, il candidato favorito nelle primarie del Movimento 5 Stelle ottiene un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Anche se non si può ancora parlare di una vittoria definitiva, i risultati indicano una tendenza favorevole per l’ex premier e leader del partito. I dati sono stati diffusi prima di eventuali risultati ufficiali delle consultazioni.

Non ha fatto (ancora) scacco matto, l’ex premier e leader M5s Giuseppe Conte, ma ha provato la mossa fulminea a urne referendarie chiuse: ora primarie siano, è stato il suo cappello sulla vittoria del No e sui piani a lungo termine della segretaria dem Elly Schlein – che ha dovuto rispondere “sono pronta”. Sono loro, dunque, i contendenti oggi più che mai osservati e “pesati” sul piano del potenziale consenso, anche se, sulla scena, da tempo sono presenti anche altri attori, come la sindaca dem di Genova Silvia Salis (che smentisce di voler partecipare, al pari del sindaco dem di Napoli Gaetano Manfredi) o come l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, che invece si dichiara in corsa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Primarie? Il leader M5s vince nei primi sondaggi, dicono Ghisleri, Pregliasco e Noto

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