Supermedia | nei primi sondaggi dell’anno Fratelli d’Italia vola e supera il 30% Tracollo M5S

Secondo i primi sondaggi dell’anno, Fratelli d’Italia supera il 30% e registra una crescita significativa, mentre il Movimento 5 Stelle mostra un calo consistente. La tendenza evidenzia un rafforzamento della coalizione di centrodestra e un’attenuazione dell’interesse verso il partito di maggioranza precedente. Questi dati offrono uno sguardo sulle dinamiche politiche in corso e sulle possibili evoluzioni future del panorama elettorale italiano.

Vola Fratelli d'Italia e crescono i partiti della coalizione di centrodestra, s profonda il Movimento cinque stelle. La prima " Supermedia AgiYoutrend " dei sondaggi del 2026 offre un quadro molto simile a quello lasciato alla fine del 2025, come era prevedibile anche a causa della relativa scarsità di pubblicazione dei sondaggi nei primi giorni dell'anno. Malgrado questo, dai numeri diffusi dai principali istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti e andamenti molto rilevanti. Il primo riguarda senza dubbio il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia torna saldamente sopra il 30%, registrando una variazione di quasi un punto percentuale (+0,6%).

