Un politico ha annunciato che non prenderà parte alle prossime primarie, definendole divisive. Ha spiegato che gli incontri di questo tipo costringono a confrontarsi con altre persone, creando contrapposizioni. La sua decisione si basa su questa convinzione, e ha sottolineato che preferisce non partecipare per evitare di alimentare divisioni. La posizione è stata comunicata attraverso un'intervista pubblica.

Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, parlando delle possibili primarie del centrosinistra a margine di una conferenza stampa.”E’ un messaggio di divisione – ha concluso Salis – che non sostengo, l’ho sempre detto. Il fatto che ci avviciniamo alle elezioni non cambierà la mia posizione. E’ uno sbaglio fare le primarie e bisognerebbe fare una discussione interna e trovare un leader in grado di guidare il campo progressista”. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Scritta a Bologna: “Meloni attenta. A piazzale Loreto c’è ancora posto” . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Salis (Pd): ‘primarie divisive, non parteciperò’

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