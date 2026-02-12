Lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia scatta l’arresto

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli. Era stato condannato per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato eseguito su ordine dell’autorità giudiziaria, che ha deciso di portarlo in cella.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo deve espiare una pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L’operazione si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica e al rispetto della legalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

