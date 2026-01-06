Italia inferno in autostrada | tir carico di cemento prende fuoco Traffico in tilt

Un incidente sulla rete autostradale italiana ha causato un grave rallentamento del traffico. Un tir carico di cemento ha preso fuoco, provocando disagi e interruzioni alla circolazione. La situazione ha richiesto interventi di emergenza e ha coinvolto diverse carreggiate, rendendo necessaria la gestione del traffico e il ripristino della viabilità.

Il viaggio procedeva con la solita monotonia dei chilometri che scorrono sotto le ruote, mentre il conducente teneva gli occhi fissi sull'asfalto che tagliava il paesaggio circostante. Improvvisamente, un odore acre di bruciato ha iniziato a filtrare attraverso le bocchette dell'aria, seguito da un sottile filo di fumo che si alzava minaccioso dal vano motore. In pochi istanti, quella che sembrava una piccola anomalia meccanica si è trasformata in un vero e proprio inferno di fuoco, con le fiamme che hanno iniziato a divorare la carrozzeria e a lambire il pesante carico stivato nel rimorchio. L'uomo alla guida ha avuto solo pochi secondi per realizzare il pericolo e sterzare verso la corsia d'emergenza, abbandonando l'abitacolo proprio mentre le lingue di fuoco prendevano il sopravvento sul metallo, trasformando il mezzo in una torcia gigantesca nel bel mezzo del nulla.

