Questa sera si propone una preghiera rivolta a chiedere al Signore di trasformare il dolore in gioia. È un momento dedicato a mettere nelle mani divine gli affanni accumulati durante la giornata, con l’obiettivo di trovare nel ristoro della pace spirituale una risposta alle sofferenze. La preghiera si rivolge a chi desidera affrontare le difficoltà con speranza e serenità.

Una preghiera della sera per accendere la luce nel cuore: affida al Signore gli affanni della giornata e lasciati avvolgere dal ristoro della Sua pace. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Per il Tuo figlio pentito tu prepari una festa; Tu l’hai rivestito con l’abito dell’immortalità, poiché Tu sei il Padre pieno di tenerezza e di perdono. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 27 Marzo 2026: per chiedere al Signore di trasformare il dolore in gioia

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