Concludi la tua giornata nel segno della Santissima Trinità con la preghiera della sera per sciogliere ogni affanno e risvegliarti domani con la forza e la pace di Dio nel cuore. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Signore, Tu che hai creato gli uomini a Tua immagine e somiglianza, fa’ che sia eliminata ogni ingiusta discriminazione fra uomo e uomo, e fra nazione e nazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 22 Marzo 2026: per chiedere un cuore aperto al prossimo

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