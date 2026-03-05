Preghiera della sera 5 Marzo 2026 | Signore stammi vicino

Una preghiera della sera, datata 5 marzo 2026, invita a chiedere a Dio di restare vicino, con le parole “Signore, resta con me”. È una richiesta rivolta a consegnare ogni affanno e trovare conforto nel calore della Sua misericordia prima di addormentarsi. La preghiera si rivolge a chi desidera affidarsi alla fede per affrontare le fatiche della giornata.

“Signore, resta con me”: una preghiera della sera per consegnare ogni affanno a Dio e addormentarsi nel calore della Sua infinita misericordia. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Dio di misericordia, resta con noi, ora che si fa sera. Allontana da noi, questa notte, tutto ciò che può fare del male alla nostra anima o al nostro corpo; concedici tutto quanto serve alla nostra salvezza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

