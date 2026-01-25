Terremoto nel settore giovanile dell’Arezzo Il club licenzia il direttore generale Bertini

L’Arezzo ha annunciato la separazione dal direttore generale del settore giovanile, Paolo Bertini, senza preavviso e tramite un breve comunicato ufficiale. La decisione, presa a pochi mesi dall’inizio del suo incarico nel novembre 2023, rappresenta un cambiamento significativo nella gestione del settore giovanile del club. La notizia evidenzia le recenti tensioni e le decisioni interne che coinvolgono il futuro della società.

La separazione è arrivata senza preavviso e con poche righe affidate a un comunicato ufficiale. L’Arezzo ha annunciato la fine del rapporto con Paolo Bertini (nella foto), direttore generale del settore giovanile, chiudendo così un’esperienza iniziata nel novembre 2023. Nessuna spiegazione sulle ragioni della scelta, solo i ringraziamenti di rito e gli auguri per il futuro professionale. Una decisione che sorprende anche per il momento in cui arriva. Sotto la gestione di Bertini, infatti, il vivaio amaranto aveva centrato un risultato di prestigio: nella scorsa stagione la formazione Primavera allenata da Bricca ha conquistato il campionato di Primavera 4, riportando il nome dell’Arezzo ai vertici della categoria e valorizzando il lavoro svolto sul fronte della crescita dei giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

