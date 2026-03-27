In Toscana, un ex presidente di un club sportivo ha licenziato la moglie dalla carica. La donna ha deciso di presentare una causa legale, affermando di essere stata sollevata senza una motivazione valida. La situazione è ora in fase di confronto giudiziario, con entrambe le parti pronte a discutere le proprie posizioni davanti a un tribunale.

“Ci vediamo in tribunale”. L’ex presidentessa del Prato, club in Serie D, Asmaa Gacem non si arrende e promette battaglia. "Sono stata licenziata senza giusta causa". E c’è di più: il nuovo presidente, Antonio Politano, è suo marito. Sembra, infatti, che alla base ci siano motivazioni di carattere personale. La 35 enne originaria del Marocco, però, non ci sta. Anzi, ha annunciato una conferenza stampa in città in cui si è scagliata contro suo marito. “Sono decisioni illegittime. Il cambio di presidenza - ha detto Gacem - non è assolutamente legato a ragioni che dipendono da me. Il cambio non dipende nemmeno dalla vicenda dell’ampliamento dello stadio, come abbiamo sentito dire”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prato, il marito licenzia la moglie dalla presidenza e lei gli fa causa: "Ci vediamo in tribunale"

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