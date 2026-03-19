Celentano passa alle vie legali | dà mandato alla Bongiorno

Adriano Celentano ha deciso di ricorrere alle vie legali e ha incaricato l'avvocato Giulia Bongiorno di rappresentarlo in un procedimento giudiziario. La decisione arriva in seguito alla diffusione mediatica riguardante la questione del presunto figlio, che ha attirato l'attenzione dei media negli ultimi giorni. La vicenda sta ora passando attraverso un procedimento legale ufficiale.

Sulla vicenda del presunto figlio che ha tenuto banco in questi giorni sui media, Adriano Celentano passa alle vie legali e dà mandato all'avvocato Giulia Bongiorno per essere tutelato in giudizio. A darne notizia è lo stesso Molleggiato sul suo profilo Instagram, intervenendo in modo deciso sulle dichiarazioni del presunto figlio rilasciate in questi giorni. ''Prima la presunta madre, ora il presunto figlio - scrive Celentano - Circa mezzo secolo fa, è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figlio. La tanto sbandierata azione giudiziaria contro di me è finita nel nulla. Oggi, un cinquantacinquenne riesce a ottenere le luci della ribalta ripescando la stessa vicenda e dichiarandosi pubblicamente mio presunto figlio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Celentano passa alle vie legali: dà mandato alla Bongiorno Articoli correlati Celentano e il presunto figlio segreto: il cantante passa alle vie legaliDopo le notizie circolate ieri, Adriano Celentano ha deciso di passare alle vie legali per la vicenda del presunto figlio. Minacce di morte a Federico La Penna, l’arbitro di Inter-Juve passa alle vie legali. Aperta un’indagineRoma, 16 febbraio 2026 – Federico La Penna passa alle vie legali dopo l’odio social che gli si è riversato contro dopo Inter-Juventus. Aggiornamenti e notizie su Celentano passa Argomenti discussi: Celentano, sul presunto figlio mandato all'avvocata Giulia Bongiorno. Adriano Celentano contro il presunto figlio: «Mi affido all'avvocato Bongiorno per tutelarmi dalle speculazioni»Adriano Celentano passa alle vie legali. Dopo l'intervista di Antonio Maria Segatori, che sul settimanale Oggi ha sostenuto di essere figlio del Molleggiato, quest'ultimo ha dato ... ilgazzettino.it Adriano Celentano passa alle vie legali: «Prima la presunta madre, ora il presunto figlio». Il precedente di 50 anni faAdriano Celentano passa alle vie legali. Dopo l'intervista di Antonio Maria Segatori, che sul settimanale Oggi ha sostenuto di essere figlio ... msn.com