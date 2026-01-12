Heather Parisi chiama in causa Trump contro Bassetti | Valuti le opzioni più dure Lui replica | Ci vediamo in tribunale

Sul social X, Heather Parisi e Matteo Bassetti si confrontano pubblicamente su temi di vaccini e sanità. La showgirl invita l’infettivologo a valutare “le opzioni più dure”, mentre lui risponde minacciando azioni legali. Il dibattito ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando come le questioni di salute pubblica e le tensioni tra figure pubbliche possano trascendere i confini italiani.

Scontro durissimo su X tra la showgirl e l’infettivologo: accuse, appelli al presidente Usa e minacce di querela sullo sfondo del dibattito su vaccini e sanità Lo scontro social che travalica i confini italiani Il botta e risposta tra Heather Parisi e Matteo Bassetti corre veloce sui social e finisce per superare i confini nazionali. . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

