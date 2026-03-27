Prato detenuto aggredisce guardia penitenziaria

Ieri, all’interno del carcere de La Dogaia di Prato, un detenuto albanese ha aggredito un assistente capo della polizia penitenziaria. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e i motivi dell’aggressione non sono ancora stati chiariti. La vicenda si aggiunge a un’altra serie di episodi di violenza registrati recentemente nella struttura penitenziaria.

Ancora violenza all'interno del carcere de La Dogaia di Prato: ieri 26 marzo, un detenuto albanese avrebbe aggredito un assistente capo della polizia penitenziaria, per motivi ancora poco chiari. Lo rende noto la segreteria provinciale Uil Fp Polizia Penitenziaria, lanciando l'allarme. “Esprimiamo vicinanza all'ennesimo collega che è costretto a far ricorso alle cure del nosocomio locale. Questa è solo l'ultima aggressione che avviene contro il personale nella casa circondariale di Prato. Gli operatori della polizia lavorano quotidianamente in condizioni ad alto rischio, con continui episodi di disordini, violenza e aggressioni fisiche e verbali – si legge nella nota del sindacato - nonostante l'ineguagliabile sforzo che il personale mette nelle proprie attività il pericolo è dietro l'angolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Prato, detenuto aggredisce guardia penitenziaria Articoli correlati Detenuto assale guardia penitenziaria: "Gravi violazioni delle procedure"Un agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto che gli avrebbe messo le mani al collo, nel tentativo di strangolarlo. Violenza nella notte in via Burla, detenuto straniero aggredisce gli agenti della penitenziariaNella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, all'interno del carcere di via Burla a Parma, un detenuto straniero si sarebbe scagliato contro... 2025-12-13 PRATO - COLLABORATORE DI GIUSTIZIA AGGREDISCE AGENTE ALLA DOGAIA Tutti gli aggiornamenti su Prato detenuto aggredisce guardia... Argomenti discussi: Ho ucciso per paura e disprezzo. La confessione del killer delle escort. Poliziotto carcerario preso a pugni da un detenutoPRATO: Quando l'agente si è opposto all'uso che il recluso intendeva fare del telefono, allora è scattata l'aggressione che l'ha fatto finire in ospedale ... toscanamedianews.it Carcere di Prato, la denuncia del Sappe: Detenuto tenta di aggredire la responsabile dell’area educativaPrato, 7 marzo 2026 – Ancora il carcere di Prato al centro di gravi episodi. Secondo la denuncia del sindacato di Polizia penitenziaria Sappe, la responsabile dell’area educativa è stata offesa da un ... lanazione.it