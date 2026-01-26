Violenza nella notte in via Burla detenuto straniero aggredisce gli agenti della penitenziaria

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, nel carcere di via Burla a Parma, un detenuto straniero ha aggredito alcuni agenti della polizia penitenziaria, ferendone alcuni. L’episodio si è verificato all’interno della struttura e sta ora sotto indagine. La situazione evidenzia ancora una volta la complessità delle dinamiche carcerarie e la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, all'interno del carcere di via Burla a Parma, un detenuto straniero si sarebbe scagliato contro alcuni poliziotti della polizia penitenziaria, provocando il ferimento di alcuni di loro. Secondo quanto riferito dal sindacato Spp l'uomo sarebbe stato in preda ad agitazione psicofiisca. "Non finiremo mai di chiederci quando tutto questo avrà un termine. Questa escalation di violenza gratuita e di disorganizzazione crea malcontento tra i colleghi ma soprattutto scoramento. Il personale di Polizia Penitenziaria si sente abbandonato dallo Stato, opera senza mezzi di protezione e soprattutto on si sente tutelato a livello giuridico.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su violenza notte

Un episodio di violenza scuote il carcere di Poggioreale: il 17 dicembre, un detenuto ha aggredito due agenti della penitenziaria, mandandoli in ospedale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su violenza notte

Argomenti discussi: Minacce e violenza su un autobus: arrestato un 36enne a Bressanone; Rissa in centro nella notte: tre feriti tra via Dall’Oro e Vignati; Violenza choc nella notte a Civitanova, due giovani circondati e pestati da un gruppo di nordafricani. Il video dell'aggressione; Abusata in auto dopo la serata in discoteca.

Sangue nella notte a Cagliari: violenza fuori da un locale, due ventenni accoltellatiUna lite finita nel sangue: è un risveglio shock quello di via Contivecchi, teatro di un gravissimo episodio di violenza avvenuto intorno alle quattro del mattino davanti all’ex discoteca JKO. Secondo ... vistanet.it

Rissa in centro nella notte: tre feriti tra via Dall’Oro e VignatiLodi Un 23enne, un 24enne e un 33enne sono stati soccorsi con evidenti segni di violenza. Indaga la Polizia di Stato ... ilcittadino.it

La violenza sarebbe avvenuta questa notte in piazza Carità: l’uomo, 36 anni, è stato medicato all’ospedale Pellegrini. Sulla vicenda indagano i carabinieri - facebook.com facebook