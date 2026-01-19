Detenuto assale guardia penitenziaria | Gravi violazioni delle procedure

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto, che avrebbe tentato di strangolarlo mettendogli le mani al collo. L'episodio, segnalato come una grave violazione delle procedure di sicurezza, evidenzia le criticità nelle misure di tutela all’interno delle strutture carcerarie. La vicenda richiede un approfondimento sulle cause e sulle eventuali misure correttive per garantire l’incolumità degli operatori e la sicurezza delle strutture.

Un agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto che gli avrebbe messo le mani al collo, nel tentativo di strangolarlo. Il grave episodio sarebbe avvenuto nella giornata di sabato 17 gennaio all’interno del carcere Don Bosco di Pisa, come denuncia la segreteria del sindacato Sinappe Toscana. Secondo quanto ricostruito, un uomo proveniente dal blocco Terreno A si è presentato davanti alla postazione di servizio denominata ‘cancello centro’ da solo, senza alcuna vigilanza e senza accompagnamento, nonostante ciò sia espressamente previsto dalle procedure di sicurezza. "Si tratta – spiega il sindacato Sinappe – di una violazione gravissima, che ha esposto deliberatamente il personale a un rischio concreto e prevedibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

