Chelsea-Newcastle sabato 14 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle 18:30 si svolge la partita tra Chelsea e Newcastle. Entrambe le squadre hanno disputato incontri di Champions League a metà settimana e si preparano a tornare in campo per il match di ritorno. Le formazioni saranno influenzate dalle scelte degli allenatori in base alle partite giocate in Europa. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati.

Sia il Chelsea che il Newcastle hanno giocato a metà settimana in Champions League e torneranno tra qualche giorno per il match di ritorno, quindi la prima cosa da capire riguarda le possibili scelte degli allenatori. I Blues hanno perso 5-2 sul campo del PSG ed ora la quota della loro qualificazioni ai quarti di finale è salita.