Posso conservare la Carta docente di quest’anno e cumularla il prossimo per acquistare un PC?
Una circolare ministeriale chiarisce che la Carta docente di quest’anno non può essere conservata per essere utilizzata in futuro, ad esempio per l’acquisto di un computer più costoso. La normativa prevede che il bonus venga speso entro un anno dalla data di emissione. Di conseguenza, i docenti devono utilizzare le somme assegnate nel periodo stabilito, senza possibilità di accumulo o di utilizzo successivo.
Non sarà possibile conservare la carta docente per utilizzarla in futuro con l’obiettivo di acquistare dispositivi più costosi, come un computer. È questo il chiarimento emerso da una recente informativa del Ministero ai sindacati, riportata in un reel da Caterina ( Cateteaches ). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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