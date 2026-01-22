Carta docente devo spendere il residuo del bonus 2024 25 entro il 31 gennaio 2026? Posso acquistare pc e tablet? Chiarimenti

Se hai un residuo della Carta Docente 202425, è importante conoscere le scadenze e le modalità di utilizzo. Il bonus deve essere speso entro il 31 gennaio 2026. È possibile acquistare dispositivi come PC e tablet, purché rientrino tra le categorie ammesse. In questo articolo, chiariremo i principali dubbi e forniremo indicazioni pratiche per utilizzare correttamente il bonus residuo.

Bonus 500 euro, il residuo va speso entro il 31 gennaio 2026? "Ho letto su Facebook che.", mi hanno detto di affrettarmi, perderò i soldi residui? Posso ancora comprare un pc? Sono questi i quesiti ricorrenti in questi giorni che precedono il nuovo accredito per l'a.s. 202526, previa pubblicazione del decreto del Ministero dell'istruzione e e del Merito che stabilirà importo e criteri, aggiornando i beni acquistabili con le novità introdotte dal Decreto Scuola n. 1272025. L'articolo Carta docente, devo spendere il residuo del bonus 202425 entro il 31 gennaio 2026? Posso acquistare pc e tablet? Chiarimenti .

