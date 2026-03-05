Carta docente dal 9 marzo | quest’anno si potranno acquistare più PC e tablet poi il blocco per 4 anni Il punto

Dal 9 marzo, i docenti potranno acquistare più PC e tablet con la Carta docente, ma questa possibilità sarà limitata a un massimo di cinque dispositivi all’anno. Dopo l’acquisto, i beneficiari dovranno attendere quattro anni prima di poter usufruire di nuovi rimborsi. Chiara Cozzetto di ANIEF ha illustrato durante la trasmissione “Dentro il Palazzo” le novità riguardanti le regole per hardware e software.