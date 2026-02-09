ADSP Mare Adriatico Centrale visita del presidente Assoporti | Preziosa occasione di confronto

Il presidente di Assoporti ha visitato l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale ad Ancona. Durante l’incontro ha parlato di progetti in corso, di investimenti e delle sfide future per i porti italiani. È stata un’occasione per mettere a confronto le idee e le esigenze di chi lavora nel settore.

ANCONA – Un confronto ad ampio spettro sui temi della portualità nazionale e sulle priorità dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. È quello che si è svolto oggi nella sede dell'Ente ad Ancona fra il Presidente di Assoporti, Roberto Petri, e il Presidente dell'Ente.

