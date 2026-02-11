Porti Latrofa AdSP | Civitavecchia centrale nella riconversione del territorio

Il porto di Civitavecchia diventa il cuore di un progetto di sviluppo per il territorio. La Port Authority di Latrofa sottolinea che il porto è strategico per la crescita della zona, grazie alla sua giurisdizione e ai terreni coinvolti. L’obiettivo è sostenere la comunità locale, aiutandola a sfruttare questa occasione di rinnovamento e rilancio.

(Adnkronos) – "Il porto di Civitavecchia gioca un ruolo fondamentale in questo percorso, per motivi di giurisdizione, per i terreni coinvolti e per la volontà assoluta di dare supporto affinché un'intera comunità possa crescere e cogliere questa opportunità". Così Raffaele Latrofa, presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, ha ribadito la centralità dello scalo nel processo di reindustrializzazione del territorio, in occasione dei primi incontri ufficiali a Civitavecchia con Roberta Angelilli, vicepresidente Regione Lazio. "Si tratta di un passaggio importante non solo per la città e per il porto, ma per l'intera regione.

