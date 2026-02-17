Porto di Riposto sopralluogo del Genio Civile per il ripristino di un tratto del molo foraneo
Oggi il Genio Civile ha effettuato un sopralluogo al porto di Riposto, a causa del danno alla banchina che limita gli spazi di ormeggio. Durante il sopralluogo, gli ingegneri hanno esaminato un tratto di circa cento metri del molo foraneo, dopo che le recenti mareggiate avevano causato danni alla struttura. L’obiettivo è intervenire rapidamente per riparare la sezione danneggiata, permettendo ai pescherecci di tornare in mare senza problemi.
Nuovo sopralluogo stamani al porto di Riposto in vista del ripristino in somma urgenza di circa cento metri di banchina del molo foraneo, recuperando così spazi utili per l’ormeggio dei pescherecci che a breve torneranno in mare per la pesca. I tecnici del Genio Civile di Catania, su richiesta del sindaco Davide Vasta, hanno compiuto le verifiche tecniche necessarie per iniziare a quantificare l’intervento nelle aree non interessate da danni strutturali, così da consentire un’azione rapida e mirata. Intanto si procederà con la messa in sicurezza dell’area e nello specifico con la rimozione delle parti pericolanti, con il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione con basolato lavico, con il ripristino degli impianti di illuminazione, idraulico, di videosorveglianza e del sistema di accesso alla struttura, compromessi dal ciclone Harry.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Ciclone Harry, sopralluogo del Genio civile a Mascali: allo studio misure anti allagamentoIl Genio civile ha fatto un sopralluogo sul lungomare di Mascali per verificare i danni provocati dal ciclone Harry.
Nel pomeriggio di ieri, il deputato Luca Sbardella e il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d'Italia hanno effettuato un sopralluogo a Riposto, con particolare attenzione al porto, gravemente danneggiato dal ciclone Harry.
Argomenti discussi: Pesca, bando regionale da 2 milioni per sostenere gli operatori del settore; Riposto, dopo il ciclone Harry si guarda all'apertura del primo bacino del porto dissequestrato nel 2024.
È una corsa contro il tempo a Riposto per dare risposte rapide e garantire l'ormeggio delle unità di pesca che non possono attraccare al porto commerciale, gravemente danneggiato dal ciclone Harry.
Ciclone Harry, filiera ittica a rischio: Primavera e Lombardo chiedono lavori urgenti per riaprire il porto di RipostoLa crisi senza precedenti che ha messo in ginocchio le marinerie dello Jonio dopo il passaggio devastante del Ciclone Harry è ufficialmente approdata a Palazzo dei Normanni. Su impulso del deputato de ... ienesiciliane.it
