Porto di Riposto sopralluogo del Genio Civile per il ripristino di un tratto del molo foraneo

Nuovo sopralluogo stamani al porto di Riposto in vista del ripristino in somma urgenza di circa cento metri di banchina del molo foraneo, recuperando così spazi utili per l’ormeggio dei pescherecci che a breve torneranno in mare per la pesca. I tecnici del Genio Civile di Catania, su richiesta del sindaco Davide Vasta, hanno compiuto le verifiche tecniche necessarie per iniziare a quantificare l’intervento nelle aree non interessate da danni strutturali, così da consentire un’azione rapida e mirata. Intanto si procederà con la messa in sicurezza dell’area e nello specifico con la rimozione delle parti pericolanti, con il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione con basolato lavico, con il ripristino degli impianti di illuminazione, idraulico, di videosorveglianza e del sistema di accesso alla struttura, compromessi dal ciclone Harry.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

