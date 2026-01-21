Incendio al porto di Catania in fiamme un cantiere del molo di Levante

Un incendio si è sviluppato questa mattina nel cantiere nautico del molo di Levante, nel porto di Catania. Vigili del fuoco e capitaneria di porto stanno intervenendo congiuntamente per contenere le fiamme e limitare i danni. Le autorità sono al lavoro per garantire la sicurezza dell’area e valutare le cause dell’incendio.

I vigili del fuoco e la capitaneria di porto stanno operando in maniera congiunta per circoscrivere un incendio scoppiato questa mattina al molo di Levante del porto di Catania, nel capannone di un cantiere nautico. E' possibile che si tratti di uno dei tanti disastrosi risvolti collaterali.🔗 Leggi su Cataniatoday.it VIDEO | Paura al porto di Catania, le nuove barriere del molo di Levante non fermano le ondeAl porto di Catania, le recenti onde della mareggiata hanno superato le barriere del molo di Levante, mettendo alla prova la sicurezza dell'infrastruttura. Riqualificazione del Molo di Levante: pausa tecnica del cantiere, da metà febbraio saranno ultimati i lavoriLa riqualificazione del Molo di Levante è attualmente sospesa per una pausa tecnica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Topic: incendio alle Ciminiere di Catania, una coltellata alla cultura Argomenti discussi: Maxi incendio nel porto di Sydney: affondano tre yacht al d’Albora Marinas; Fumo dal Porto Vecchio, piccolo incendio in uno dei magazzini occupati; Incendio sulla One Henry Hudson, iniziate le ispezioni a bordo; Auto in fiamme a Cavo, donna soccorsa e trasferita in elicottero a Cisanello. Incendio in un appartamento, paura a Porto Sant’ElpidioFIAMME - Erano circa le 21 quando al 115 è arrivata una segnalazione di un incendio divampato all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Mazzini, ossia lungo la statale Ad ... cronachefermane.it Incendio a bordo della nave Majestic nel porto di Genova: ferma per accertamentiLe fiamme si sono sviluppate poco prima della partenza per Tangeri mentre la nave era ormeggiata al Ponte Caracciolo: incendio domato nella notte senza feriti ... lavocedigenova.it Incendio in cantiere: rifiuti a fuoco fuori da una villa in fase di demolizione --> https://www.nordest24.it/incendio-rifiuti-galzignano-terme-via-porto facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.