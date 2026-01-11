Pontile di Volano finalmente la demolizione

La demolizione del pontile di Volano, avviata dalla Provincia di Ferrara con un investimento di 160 mila euro, segna la rimozione dell’ultimo tratto in ferro della struttura. Questa operazione elimina un elemento corroso e pericoloso, presente nel mare tra il Lido e le zone naturali di Comacchio. La scelta mira a migliorare l’aspetto ambientale e la sicurezza della zona, rendendo il tratto più sicuro e più in armonia con il contesto naturale.

Con l'inizio dei lavori di demolizione e smaltimento dell'ultimo tratto del pontile del Lido Volano da parte della Provincia di Ferrara per un investimento di 160mila euro viene rimosso una struttura in ferro, aggredita dalla ruggine in mezzo al mare che rappresentava non solo una brutta immagine del lido più naturale, fra quelli comacchiesi, ma anche un pericolo per i troppi giovani che vi salivano, non senza rischi, per poi tuffarsi in mezzo al mare. La parte che verrà rimossa era quella rimasta scollegata, durante la scorsa estate, da un primo tratto che era stato completamente ristrutturato.

Nel 1879 venne costruito a Codigoro un ponte girevole sul Volano nell’ambito delle opere di grande bonifica che trasformarono i terreni paludosi in aree coltivabili e viabili. Questa opera infrastrutturale non solo fu fondamentale alle attività di bonifica ma gara - facebook.com facebook

