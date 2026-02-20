Gran finale di Carnevale al Luneur Park

Il Carnevale al Luneur Park si conclude con una grande battaglia di coriandoli, organizzata sabato 21 e domenica 22 febbraio. La causa è la voglia di festeggiare insieme in modo colorato e spensierato, portando tanti bambini e genitori tra giochi e allegria. Il parco divertimenti nel quartiere Eur a Roma apre le sue porte per un fine settimana ricco di musica, scherzi e festeggiamenti. La giornata si anima con coriandoli che volano ovunque, creando un’atmosfera di festa tra risate e divertimento.

Al Luneur Park è ancora tempo di Carnevale: il parco divertimenti per famiglie, nel quartiere Eur a Roma presenta, sabato 21 e domenica 22 febbraio, una Battaglia di Coriandoli. La Civetta Luna, mascotte e simbolo del Parco, osserva i piccoli ospiti travestiti da maghi, pirati, eroine del cinema e altre figure di fantasia, mentre il Giardino delle Meraviglie diventa un mondo incantato popolato da Guardiani Lunari, Supereroi 2.0, fate, principesse e altri spassosi personaggi pronti a coinvolgere i bambini tra una giostra e uno show. Ancora un’occasione per vivere la magia del Carnevale al Luneur Park e salutare la festa più colorata dell’anno ctra musica, coriandoli e sorrisi.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Carnevale di Fano. Tutto pronto per il gran finale Leggi anche: Carnevale, non è ancora quaresima. C’è Ettore Bassi per il gran finale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gran Finale di Carnevale ad Arco; VENEZIA | CARNEVALE DI VENEZIA, GRAN FINALE IN PIAZZA SAN MARCO CON LA MARIA 2026; Gran finale del Carnevale tra bolle e maschere; Carnevale di San Gimignano: domenica 15 febbraio il gran finale. Carnevale di Melilli, domani il gran finale con la madrina Francesca ToccaDopo un successo travolgente che ha invaso la Terrazza degli Iblei in queste giornate di Carnevale, Melilli si prepara alla ricca giornata di domani, Martedì Grasso (17 febbraio). Tra carri, musica ... siracusaoggi.it Gran Finale del Carnevale Maidese: il 21 febbraio la giornata conclusivaMaida - La città di Maida si prepara a vivere il gran finale del Carnevale Maidese 2026. Dopo il rinvio del 14 febbraio a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la giornata conclusiva è stata ... lametino.it Carnevale al Luneur Park - Il Giardino delle Meraviglie di Roma - Comunicato Stampa Luneur Park: Colori, allegria e stelle filanti: al Luneur Park è Carnevale. Fino a domenica 22 febbraio, lo storico Parco Divertimenti per Famiglie, nel quartiere EUR a Roma, - facebook.com facebook