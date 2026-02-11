Ponte sullo Stretto l' Ad Ciucci | Massimo rispetto per la Corte dei Conti
L'Ad Ciucci chiarisce che i tempi per l’avvio dei lavori sul ponte sullo Stretto di Messina rispettano le procedure previste. Dice che le scadenze, fissate entro l’estate, tengono conto dei controlli della Corte dei Conti, e quindi non c’è nessuna mancanza di rispetto. Risponde alle critiche dell’onorevole Bonelli, ribadendo che tutto si svolge secondo le regole e con la massima attenzione alle verifiche di legge.
“I tempi indicati, entro l’estate, per l’avvio della fase realizzativa del ponte sullo Stretto di Messina tengono ovviamente conto dei previsti controlli di legittimità della Corte dei conti, quindi, contrariamente a quanto afferma l’onorevole Bonelli, non c’è alcuna mancanza di rispetto”. Così.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
