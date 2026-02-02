Zielinski | Vittoria voluta Gol? Con questo pallone…

Piotr Zielinski ha deciso la partita contro la Cremonese con un gol che ha portato i nerazzurri alla vittoria. L’attaccante polacco ha spiegato che la vittoria era voluta e ha scherzato sul pallone usato, dicendo che il gol con questo pallone era speciale. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, e Zielinski si è confermato protagonista.

