Zielinski | Vittoria voluta Gol? Con questo pallone…
Piotr Zielinski ha deciso la partita contro la Cremonese con un gol che ha portato i nerazzurri alla vittoria. L’attaccante polacco ha spiegato che la vittoria era voluta e ha scherzato sul pallone usato, dicendo che il gol con questo pallone era speciale. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, e Zielinski si è confermato protagonista.
Zielinski. Piotr Zielinski è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’ Inter contro la Cremonese, un successo costruito anche grazie al suo gol. Al termine della gara, il centrocampista nerazzurro ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi in particolare sull’azione decisiva: “ Il mio tiro? All’intervallo Audero è venuto da me e mi ha detto che la palla era difficile da prendere “. Zielinski ha poi allargato il discorso alle condizioni di gioco, sottolineando come il pallone abbia creato difficoltà anche agli avversari: “ Il tiro di Bonazzoli è stato lo stesso, è stato bravissimo Sommer.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Zielinski dopo Cremonese Inter: «Gol? Vediamo se riesco a battere questo record. L’importante è la vittoria della squadra»
Zielinski si gode la vittoria contro la Cremonese e pensa già ai record personali.
Zielinski parla così dopo Cremonese Inter: «Contento per il gol. Se pesano gli 8 punti dal Milan? Dico questo…»
Dopo la vittoria contro la Cremonese, Piotr Zielinski si presenta ai microfoni della Rai.
