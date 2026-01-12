Polo logistico di Pernate | domani al Tar si discutono cinque ricorsi

Domani, 13 gennaio, il Tar di Torino si riunirà per discutere cinque ricorsi relativi al polo logistico di Pernate, proposto da Develog e Cim. La decisione influirà sulle future attività e sullo sviluppo dell’area, evidenziando l’importanza di un dibattito su un progetto che coinvolge la comunità locale e le imprese del territorio.

Cinque ricorsi. Sono quelli che verranno discussi domani, martedì 13 gennaio, al Tar di Torino. Tema: polo logistico di Pernate avanzato da Develog e Cim.L'associazione I fontanili di Pernate con Lega Ambiente Nazionale e Pro Natura Piemonte ne hanno presentati due; gli altri due sono quelli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Cascina Gudo, no al polo logistico: "Il cemento spazza via l’identità" Leggi anche: Un polo logistico al posto di Fendi. In arrivo nuovi posti di lavoro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Polo logistico di Pernate, si attende la sentenza del Tar. Il Comitato incontra i cittadini; Logistica Pernate, parlano i piccoli proprietari: “Queste di Legambiente sono cause trofeo”; Logistica a Pernate: tra pro e contro spunta il quinto ricorso all’udienza del Tar. Polo logistico di Pernate, si attende la sentenza del Tar. Il Comitato incontra i cittadini - La discussa espansione della logistica nel Novarese e i molteplici ricorsi spingono la comunità a confrontarsi: incontro pubblico questa sera ... lavocedinovara.com

