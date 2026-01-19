Nuovo polo produttivo Il Tar boccia i cittadini e promuove il Comune

Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di sette cittadini di Villamaggiore, confermando la validità del nuovo polo produttivo promosso dal Comune di Lacchiarella. La decisione stabilisce che l’intervento può procedere, evidenziando una prioritizzazione degli interessi comunali a fronte di contestazioni ambientali. La vicenda rappresenta un esempio di equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale, con un pronunciamento che avrà ripercussioni sul futuro della frazione.

"Vince il Comune, ma perde l’ambiente". Il Tar della Lombardia ha dato ragione all’amministrazione comunale di Lacchiarella, respingendo il ricorso presentato da sette cittadini della frazione di Villamaggiore. Al centro della controversia c’era la richiesta di annullamento del Permesso di Costruire relativo a un nuovo polo produttivo da insediare in un’area già classificata come edificabile, ricompresa nel comparto Suap. Il Tar ha rigettato l’istanza cautelare dei ricorrenti, ritenendo che tutti gli atti adottati dall’Ente siano corretti e "pienamente conformi alle previsioni della pianificazione urbanistica vigente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo polo produttivo. Il Tar “boccia“ i cittadini e promuove il Comune Leggi anche: Battaglia legale per la mensa universitaria all'ospedale: il Tar boccia il vecchio gestore e promuove il bando Adisu Leggi anche: "Il TAR boccia il Comune sull’Hub di Via Balicco" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Nuovo polo produttivo. Il Tar “boccia“ i cittadini e promuove il Comune - Il Tar della Lombardia ha dato ragione all’amministrazione comunale di Lacchiarella, respingendo il ricorso presentato da sette cittadini della frazione di Vill ... msn.com

Il Conservatorio di Cosenza trova casa a Palazzo Sersale: il nuovo Polo Tecnologico e di Ricerca trasforma Cerisano in un laboratorio di musica, audiovisivo e innovazione culturale, con corsi, laboratori e alta formazione destinati a studenti e creativi facebook

7 musei e un’unica visione, a Firenze nasce un nuovo polo museale: il sistema “Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello” che riunisce oltre 50mila opere, più di 18mila metri quadrati di spazi espositivi Cs B bit.ly/m x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.