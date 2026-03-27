Politica estera il campo largo si divide | l’Ucraina è il vero banco di prova per l’alleanza

La politica estera italiana si trova al centro di divisioni tra i principali schieramenti politici, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina. Il cosiddetto “campo largo”, formato da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e altre forze di sinistra, mostra divergenze di posizioni e non sembra ancora aver trovato una linea condivisa sulla gestione del conflitto. La situazione rappresenta il vero banco di prova per l’alleanza tra queste forze politiche.

Sulla politica estera, e in particolare sulla guerra in Ucraina, il cosiddetto “campo largo” tra Movimento 5 Stelle, Partito democratico e sinistra appare tutt’altro che definito. Le tensioni emerse nelle ultime ore mostrano come, al di là delle aperture elettorali, la costruzione di una linea comune resti uno dei principali nodi irrisolti. A far esplodere il confronto è stata la presa di posizione del senatore M5s Stefano Patuanelli, che ha ribadito una linea netta: «Con noi al governo gli aiuti militari all’Ucraina cesserebbero». Una dichiarazione che non rappresenta una novità per i Cinque Stelle, ma che riaccende le tensioni proprio nel momento in cui si tenta di costruire un’alternativa di governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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