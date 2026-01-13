Sulla politica estera Pd e campo largo sono davvero al punto di rottura?
L'intervista di Goffredo Bettini al Fatto Quotidiano ha riacceso il dibattito sulla posizione del Pd e del campo largo sulla politica estera. La discussione si concentra sulle possibili divergenze tra le diverse anime del centrosinistra e sulla loro coerenza nel confronto internazionale. In un contesto di crescente complessità geopolitica, analizzare le differenze interne diventa fondamentale per comprendere il futuro orientamento politico del fronte progressista.
È diventata un caso l’ennesima intervista di Goffredo Bettini – signore al quale viene spesso concesso un abnorme spazio mediatico – al Fatto Quotidiano. Le chiacchiere dell’ex europarlamentare del Pd come al solito sono molte, sempre impreziosite da una autocandidatura a intellettuale massimo della sinistra, ma una riga è sufficiente a capire l’impostazione bettiniana: «La Russia intende proteggere i suoi enormi confini, improvvidamente avvicinati dalla Nato, con qualsiasi mezzo». Siamo insomma in zona Orsini o Putin (d’altronde la propaganda sulla Nato brutta, sporca e cattiva è quella). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Campo largo? No, campo minato. Schiaffo di Conte al Pd: M5s impallina Moretti
Leggi anche: Un anno di campo largo, il M5S modenese fa il punto sulla svolta di maggioranza
Bettini: “La Ue è confusa, si svegli. Von der Leyen al capolinea”; Ernesto Maria Ruffini Spero che nel centrosinistra ci siano le primarie, sì al voto digitale; Il dem Andrea Orlando: Unità e chiarezza nel Pd. Schlein guidi la coalizione; Da Hannoun a Maduro, la politica estera diventa la pietra di inciampo delle giunte umbre del campo largo.
Il modello Emilia-Romagna per un centrosinistra utile e vincente. L'agenda De Pascale - Romagna, ecco le sue idee per il Pd e il campo largo ... ilfoglio.it
L’area ‘Cambiare PD Sannio’: “Lavoreremo fino in fondo per compattare il campo largo” - “Siamo di fronte a un dilemma politico che riguarda il ruolo del PD nell’ambito della creazione del campo largo. ntr24.tv
Babele a sinistra sulla linea estera. "Non riusciamo a trovare il punto" - Nico Stumpo, già capo dell'organizzazione ai tempi di Bersani e ora parlamentare del Pd, è laconico. ilgiornale.it
Tg3. . Giuseppe Conte al tg3: "La separazione delle carriere non aiuterà in nulla i cittadini che non avranno processi più brevi, ma servirà al governo di turno e ai politici per diventare sempre più intoccabili". Poi sulla politica estera "Meloni dopo anni che ha sc - facebook.com facebook
Gli #StatiUniti di #Trump tornano a usare la forza come strumento centrale di politica estera: raid, pressioni militari e messa in discussione del diritto internazionale segnano una nuova fase per Washington. Di Antonio Missiroli: x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.