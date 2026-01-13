Sulla politica estera Pd e campo largo sono davvero al punto di rottura?

L'intervista di Goffredo Bettini al Fatto Quotidiano ha riacceso il dibattito sulla posizione del Pd e del campo largo sulla politica estera. La discussione si concentra sulle possibili divergenze tra le diverse anime del centrosinistra e sulla loro coerenza nel confronto internazionale. In un contesto di crescente complessità geopolitica, analizzare le differenze interne diventa fondamentale per comprendere il futuro orientamento politico del fronte progressista.

È diventata un caso l’ennesima intervista di Goffredo Bettini – signore al quale viene spesso concesso un abnorme spazio mediatico – al Fatto Quotidiano. Le chiacchiere dell’ex europarlamentare del Pd come al solito sono molte, sempre impreziosite da una autocandidatura a intellettuale massimo della sinistra, ma una riga è sufficiente a capire l’impostazione bettiniana: «La Rus­sia intende pro­teg­gere i suoi enormi con­fini, improv­vi­da­mente avvi­ci­nati dalla Nato, con qual­siasi mezzo». Siamo insomma in zona Orsini o Putin (d’altronde la propaganda sulla Nato brutta, sporca e cattiva è quella). 🔗 Leggi su Lettera43.it

