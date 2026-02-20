Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Nintendo Switch e Switch 2 ecco il trailer ufficiale

Nintendo ha annunciato che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia saranno disponibili su Nintendo Switch e Switch 2. La decisione arriva dopo anni di richieste dai fan, che desideravano rivivere le avventure nella regione di Kanto. La presenza di questi classici in versione rivisitata offrirà nuove opportunità di gioco e incontri sorprendenti. Il trailer ufficiale mostra le caratteristiche grafiche aggiornate e le funzionalità introdotte per le console moderne. La data di uscita è ancora da confermare.

Nintendo riporta i giocatori nella regione di Kanto con un annuncio che punta dritto alla nostalgia. Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia arrivano ufficialmente su Nintendo Switch e sulla nuova Switch 2, come confermato dal trailer pubblicato nelle scorse ore. I due titoli saranno disponibili dal 27 febbraio in formato digitale. Si tratta del ritorno dei celebri remake del 2004, ora adattati alle console moderne senza stravolgerne l’identità. Un’operazione celebrativa che si inserisce nel trentesimo anniversario della serie Pokémon. I protagonisti dell’annuncio sono Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, pubblicati originariamente su Game Boy Advance nel 2004 come remake dei capitoli che hanno dato inizio al fenomeno mondiale.🔗 Leggi su Game-experience.it

