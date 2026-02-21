Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia arrivano su Switch e Switch 2
Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia sono pronti a tornare su Switch e Switch 2, dopo anni di attesa da parte dei giocatori. La rinnovata versione dei due classici riproporrà i luoghi e i personaggi che hanno segnato la storia della serie, con grafica aggiornata e nuove funzionalità. La decisione di riproporre questi titoli arriva in un momento in cui il pubblico cerca esperienze familiari con un tocco di modernità. La data di uscita è ancora da annunciare.
Dopo anni di richieste da parte dei fan, Pokémon RossoFuoco e Pokémon VerdeFoglia stanno per tornare ufficialmente su Nintendo Switch e sulla nuova Nintendo Switch 2, riportando in vita uno dei capitoli più iconici della serie. Il ritorno è fissato per il 27 febbraio 2026, una data simbolica che coincide con il 30° anniversario del franchise Pokémon, rendendo questo lancio ancora più speciale per milioni di giocatori in tutto il mondo. Non si tratta di un remake o di una reinterpretazione moderna, ma di una ripubblicazione fedele che preserva completamente l’esperienza originale. L’obiettivo è chiaro: permettere ai fan di rivivere l’avventura così com’era, mantenendo intatta l’identità che ha reso questi titoli leggendari.🔗 Leggi su Gamerbrain.net
