Mindfulness in ospedale | a Foggia un progetto contro il burnout dei medici

All’Università di Foggia prende forma un progetto sperimentale dedicato alla tutela della salute mentale dei medici. L’iniziativa, intitolata “Prendersi cura di chi ti cura”, nasce su impulso del professor Gaetano Serviddio, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e delegato rettorale alle politiche strategiche in Sanità, in collaborazione con la professoressa Tiziana Quarto.Il percorso sarà condotto dalla dottoressa Amalia Quotta, psicologa esperta in tecniche di mindfulness applicate a contesti ad alto carico emotivo, come quello ospedaliero. Il progetto propone una visione moderna della formazione medica: non solo aggiornamento clinico e rigore scientifico, ma integrazione tra competenza tecnica, consapevolezza emotiva e responsabilità organizzativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Burnout dei medici, l'Unifg lancia il progetto per 'prendersi cura di chi ti cura'

Camici bianchi a Foggia, il rito spartiacque per 180 futuri medici: dalla teoria alle corsie dell'ospedale

