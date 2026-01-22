HeArt of Gaza | la mostra internazionale dei disegni dei bambini della Striscia

HeArt of Gaza è una mostra internazionale che raccoglie i disegni dei bambini della Striscia di Gaza, offrendo uno sguardo autentico e diretto sulla loro quotidianità. L’evento si tiene presso la Casina Whitaker-Gonzaga Campus di Palermo, e l’inaugurazione è prevista per venerdì 30 gennaio alle 9:30. Un’opportunità per conoscere e riflettere attraverso l’arte dei più giovani, in un contesto di dialogo e comprensione internazionale.

Tutto pronto per HeART of Gaza – L'Arte dei Bambini dal Cuore della Striscia di Gaza, la mostra internazionale itinerante che sarà visitabile fino al 31 Marzo. L'intento è quello di non stancarsi mai di rompere l'indifferenza, uscendo dal sentito dire o dalle superficiali "tregue" e creando connessioni emotive profonde tra chi non osa guardare e chi ha vissuto in prima persona la tragedia umanitaria, puntando sull'arte come linguaggio umano universale di cura, memoria e speranza. La presentazione della mostra è prevista Venerdi 30 Gennaio, alle ore 9,30, presso la Casina Whitaker del Gonzaga Campus.

