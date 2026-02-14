Il sogno di Camilla Monguzzi morta di tumore a 14 anni è realtà | donate all' ospedale 17 poltrone letto per i genitori dei bambini ricoverati

Camilla Monguzzi, una ragazzina di 14 anni morta di tumore, ha lasciato un gesto concreto: sono state donate 17 poltrone letto all'ospedale per i genitori dei bambini ricoverati. La sua famiglia ha deciso di realizzare il suo desiderio, e le nuove sedie sono già arrivate nel reparto pediatrico, offrendo maggiore comfort a chi affronta momenti difficili.

Il tumore l'ha portata via a soli 14 anni, prima che Camilla Monguzzi riuscisse a realizzare un sogno: sostituire le poltrone letto per i genitori dei piccoli pazienti del reparto di pediatria della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Monza, dove ha combattuto la sua battaglia contro un raro tumore cerebrale, che l'ha portata via nel luglio 2024. E qui i suoi genitori, grazie alla solidarietà di tutti, sono riusciti a portare a termine il suo desiderio. Monica Lorenzon e Luca Monguzzi, genitori di Camilla - insiema alle associazioni Camilla Vive Odv, Una vita in rosa, Amici di Lollo, EDOniamoSperanza - hanno raccolto quasi 20mila euro per acquistare 17 poltrone-letto e da donare all'ospedale. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Il sogno di Camilla Monguzzi, morta di tumore a 14 anni, è realtà: donate all'ospedale 17 poltrone letto per i genitori dei bambini ricoverati Il sogno di Camilla diventa realtà. Donate 17 poltrone alla Pediatria Camilla Monguzzi ha realizzato il suo sogno, grazie alla generosità della famiglia e alla donazione di 17 nuove poltrone-letto, che miglioreranno il comfort dei genitori nel reparto di Pediatria del San Gerardo. Il sogno di Camilla diventa realtà, 17 nuove poltrone-letto alla Pediatria del San Gerardo di Monza Camilla Monguzzi, che ha perso la vita a 14 anni nel luglio 2024 a causa di un raro tumore cerebrale, ha visto il suo sogno diventare realtà con l’arrivo di 17 nuove poltrone-letto nella Pediatria del San Gerardo di Monza. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Monza, il sogno di Camilla è realtà: 17 poltrone letto donate alla Pediatria; Ospedale di Monza: tutte nuove le poltrone-letto in pediatria, realizzato il sogno di Camilla; Il sogno di Camilla diventa realtà, 17 nuove poltrone-letto alla Pediatria del San Gerardo di Monza; Il sogno della bimba brianzola scomparsa diventa realtà. Il sogno di Camilla Monguzzi, morta di tumore a 14 anni, è realtà: donate all'ospedale 17 poltrone letto per i genitori dei bambini ricoveratiIl tumore l'ha portata via a soli 14 anni, prima che Camilla Monguzzi riuscisse a realizzare un sogno: sostituire le poltrone letto per i genitori ... msn.com Il sogno di Camilla diventa realtà. Donate 17 poltrone alla PediatriaI genitori della ragazzina scomparsa per un tumore cerebrale hanno visto avverarsi il desiderio della figlia. Famiglie e associazioni unite per offire maggiore comfort ai genitori dei bambini ricovera ... msn.com Camilla Monguzzi è scomparsa a soli 14 anni a causa di un raro tumore cerebrale. Durante uno dei numerosi ricoveri aveva espresso un desiderio: che genitori dei bambini e ragazzi potessero avere nuovi posti dove riposare un po’ facebook