Playoff Mondiali l’Italia chiamò | battuta 2-0 l’Irlanda del Nord!

L’Italia ha vinto la semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord con un punteggio di 2-0. I gol sono stati segnati da Tonali e Kean. La squadra avversaria ha mostrato carattere e disciplina, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. Ora l’Italia affronterà in finale la Bosnia.

L’Italia ha superato l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali: gol di Tonali e Kean. Ora la Bosnia in finale L’Italia non poteva sbagliare e non l’ha fatto, battendo per 2-0 un’Irlanda del Nord fisica, ben messa in campo e determinata. Gli Azzurri non hanno giocato un gran primo tempo, trovando una circolazione di palla troppo lenta e mettendo raramente in difficoltà gli avversari. Sono stati pochi i palloni davvero utili per le punte e soprattutto nessuno riusciva a saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e oltrepassare il blocco basso avversario. Ne è uscita una partita nervosa e complicata, difficile da sbloccare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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