Playoff Mondiali 2026 | I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha comunicato i nomi dei 28 calciatori convocati per la semifinale dei playoff mondiali 2026, che si giocherà giovedì 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. La lista include diversi giocatori di spicco e sarà utilizzata per la partita cruciale che deciderà l’accesso ai prossimi Mondiali. La squadra si prepara per questa sfida importante in vista dell’appuntamento internazionale.

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