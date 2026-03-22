Italia-Irlanda del Nord playoff Mondiali 2026 | i convocati di Gattuso

Coverciano, 22 marzo 2026 – L’ Italia è pronta per i playoff del Mondiale 2026. Oggi, venerdì 20 marzo, il ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati che affronteranno, giovedì 26, l’Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico, e l’eventuale finale contro la vincente di Bosnia-Galles. La lista completa: Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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ITALIA-IRLANDA DEL NORD: Le convocazioni di Gattuso spiegano tutto

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