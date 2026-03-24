Zielinski non si è allenato in gruppo con la Polonia | cosa sta succedendo?

Il centrocampista non ha partecipato alla sessione di allenamento con la nazionale, lasciando intuire possibili problemi fisici o altre motivazioni. La squadra azzurra ha proseguito le sedute con altri giocatori, mentre l’atleta rimane assente dalla gruppo. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla ragione della sua assenza, né sulla durata prevista della sua indisponibilità.

Zielinski. I motori alla Pinetina, nonostante le numerose partenze dei Nazionali, non si sono mai spenti del tutto. Tra i corridoi del centro sportivo si muove con determinazione Henrikh Mkhitaryan: l’armeno, fermato da un infortunio durante la sfida contro l’ Atalanta, sta seguendo un programma di recupero personalizzato. L’obiettivo dello staff medico e del giocatore è ambizioso ma chiaro: rientrare a pieno regime per la delicata partita con la Roma prevista per il giorno di Pasqua. Mentre l’armeno lavora sodo all’ombra della Pinetina, l’attenzione si sposta inevitabilmente sui radar internazionali. I riflettori questa volta sono puntati sulla Polonia, dove Piotr Zielinski sta gestendo le proprie energie in vista di impegni cruciali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Cosa sta succedendo in Polonia riguardo i fondi europei per il riarmo? Tutti i dettagli Leggi anche: Cosa sta succedendo nel quartiere Cornelia dove una strada è stata presa da un gruppo di 'maranza' Tutto quello che riguarda Zielinski non si è allenato in gruppo... Temi più discussi: Inter-Atalanta, le scelte di Chivu: Dumfries punta a una maglia da titolare. In attacco torna Thuram; Inter, riecco Calhanoglu: titolare a Firenze? Aveva chiesto di giocare con l’Atalanta, ma…; Inter, Calhanoglu pronto per giocare a Firenze. Le ultime novità su Lautaro e Bastoni; Mkhitaryan, attesa per gli esami: l'Inter rischia di perderlo fino al derby dopo la sosta. Zielinski si allena a parte con la Polonia: ecco cos’è successoLe ultime Inter news su Piotr Zielinski dal ritiro della Polonia: allenamento a parte in palestra, ma non è a rischio contro l'Albania ... interlive.it Nazionali, per Zielinski ieri seduta individuale sotto la supervisione dei fisioterapistiIn Polonia monitorano le condizioni dei calciatori convocati dal ct Jan Urban tra cui l'interista ... msn.com Nazionali, per Zielinski ieri seduta individuale sotto la supervisione dei fisioterapisti x.com Nuovo sgarbo di Beppe Marotta al Napoli Dopo Zielinski prende un altro calciatore del Napoli: "Qui all'Inter vinciamo sempre" Uno dei giocatori più forti di Conte con la maglia nerazzurra: https://bit.ly/4t2u2nS - facebook.com facebook