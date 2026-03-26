La nazionale turca si è assicurata un posto in finale nei playoff mondiali dopo aver battuto la Romania con il risultato di 1-0. Ora la squadra si prepara ad affrontare la vincente della sfida tra Slovacchia e Kosovo, in vista della qualificazione alla fase finale del torneo mondiale.

Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Il punto nome per nome Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire Calciomercato Roma: in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale. Cosa sta succedendo Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Turchia in finale dei playoff Mondiali! Sconfitta la Romania 1-0, sfiderà la vincente di Slovacchia Kosovo

Articoli correlati

Leggi anche: Slovacchia-Kosovo, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Guler illumina, Kadioglu segna: la Turchia di Montella batte la Romania ed è in finale playoff

Una raccolta di contenuti su Slovacchia Kosovo

Temi più discussi: Semifinali play-off Mondiali: preview Slovacchia-Kosovo; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Mircea Lucescu, che fine ha fatto: al playoff Mondiale con Romania, diventa il c.t. più anziano di sempre; Non solo l'Italia, chi può qualificarsi ai Mondiali con i playoff: in corsa anche Albania, Polonia e la Turchia di Montella.

Turchia in finale dei playoff Mondiali: battuta la Romania 1-0, ora sfiderà la vincente di Slovacchia Kosovo. I dettagliTurchia in finale dei playoff Mondiali: battuta la Romania 1-0, ora sfiderà la vincente di Slovacchia Kosovo. I dettagli ... calcionews24.com

Turchia-Romania pari, cosa succede? Il regolamento se la semifinale playoff dei Mondiali finisce 0-0, 1-1 o 2-2La prima semifinale dei playoff Mondiali è il match tra Turchia e Romania, di scena dalle 18:00 di oggi: chi vince approda in finale, contro una tra Slovacchia e Kosovo. goal.com

Hakan #Calhanoglu sostituito al 90’ di Turchia-Romania è uscito toccandosi il polpaccio. Da valutare! La Turchia batte 1-0 la Romania e vola in finale playoff: affronterà la vincente di Slovacchia-Kosovo. x.com

Stasera due ct calabresi in semifinale playoff: Ringhio con l’Italia, il vibonese Calzona con la Slovacchia contro il Kosovo: «Sicuramente farò anche il tifo per gli Azzurri. Non ci possiamo permettere la terza eliminazione» facebook