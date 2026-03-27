Moise Kean ha segnato un gol decisivo nella partita tra Italia e Irlanda del Nord, disputata a Bergamo, che si è conclusa con un punteggio di 2-0. Con questa vittoria, l’Italia si è qualificata per la finale dei play off per i Mondiali. Kean ha dichiarato di aver avvertito il peso del Paese durante la partita.

Firenze, 26 marzo 2026 – C’è anche la firma di Moise Kean nel successo dell’Italia contro l’Irlanda del Nord (2-0 a Bergamo) che lancia l’Italia in finale dei play off per le qualificazioni mondiali. Sarà Bosnia-Italia. Il gol del bomber della Fiorentina arriva all’80 ’ (splendido controllo in area, tiro angolatissimo e palla in rete) ed è quello del 2-0, dopo il gol iniziale di Tonali. Dagli Usa arrivano i complimenti del presidente viola Joseph B. Commisso: “Ottimo lavoro”. "Manca ancora una partita – ha detto Kean a Sky – ci manca un altro passo, ma siamo positivi e dobbiamo continuare così. L'Irlanda è una buona squadra, dovevamo ancora studiarli un po'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Play off Mondiali: Kean segna e spinge l’Italia in finale contro la Bosnia. “Mi sono sentito il Paese sulle spalle”

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