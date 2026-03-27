plasmagate altro blitz del nas a torrette la procura apre un fascicolo sentiti i primi testimoni sulle sacche buttate

Nella giornata di ieri, i carabinieri del Nas hanno effettuato un nuovo intervento presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Torrette. Si tratta del secondo blitz nel giro di pochi giorni, con i militari che hanno raccolto testimonianze sui sacchetti di sangue abbandonati. La procura ha aperto un fascicolo per approfondire quanto accaduto.

ANCONA I carabinieri del Nas ancora all'ospedale di Torrette per il plasmagate. La seconda incursione nel centro trasfusionale della cittadella sanitaria si è materializzata ieri mattina, quando i militari sono arrivati negli uffici per acquisire ulteriore documentazione. Atti e cartelle, soprattutto in digitale, che vanno ad aumentare il plico di quanto già sequestrato mercoledì mattina, giorno del primo blitz degli investigatori del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma. Quanto repertato dovrà essere scrupolosamente analizzato per verificare l'esistenza di eventuali omissioni o negligenze amministrative. La filiera I carabinieri lavoreranno per ricostruire la filiera che passa dal centro trasfusionale: nel mirino, infatti, ci sono le procedure di conservazione e smaltimento del plasma. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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