Miralem Pjanic ha parlato a Sky Sport Unplugged in vista della partita tra Bosnia e Italia. Ha riferito che lo stadio ha una capienza di circa 11 mila posti e che, nonostante questa cifra, l’affluenza sembra superiore, dando l’impressione di 30 mila spettatori. Ha anche commentato che le squadre avversarie risultano impaurite prima dell'incontro.

Inter News 24 Pjanic è intervenuto a Sky Sport Unplugged in vista di Bosnia-Italia. Il messaggio mandato agli Azzurri sembra chiaro. Miralem Pjanic, vecchia conoscenza della Serie A che ha indossato le maglie di Juventus e Roma, è intervenuto a Sky Sport Unplugged in vista di Bosnia-Italia. Il bosniaco ha avvisato l’Italia di Gennaro Gattuso. Queste le sue dichiarazioni: UNO STADIO CALDO « I posti sulla carta sono 11.000, ma vi assicuro che quando sei là dentro sembra che ce ne siano 25.000 o 30.000. Lo stadio è un po’ vecchio, strutturalmente molto diverso dagli impianti moderni». UN TIFO INFERNALE «Le squadre avversarie entrando si sentiranno forse un po’ scomode e impaurite; persino lo spogliatoio è molto rustico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pjanic verso Bosnia Italia: «Stadio da 11mila, ma sembrano 30mila. Le squadre avversarie sono impaurite»

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