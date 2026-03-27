Un ex calciatore che ha vestito le maglie di club italiani ha commentato le sfide contro l’Italia, affermando che giocare in casa propria non è mai semplice per nessuno. La nazionale bosniaca si appresta a disputare la finale playoff per la qualificazione al Mondiale 2026, prevista per martedì sera alle 20.

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© Calcionews24.com - Bosnia Italia, l’avvertimento di Pjanic: «Giocare in casa nostra non è mai facile per nessuno»

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Bosnia-Italia, i biglietti per la finale dei playoff Mondiali vanno a ruba: come acquistarli (e perché non sarà facile)C’è una data cerchiata in rosso sul calendario di ogni appassionato di calcio italiano: martedì 31 marzo, ore 20:45.

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