McTominay | Ora gioco più arretrato ma cerco comunque di arrivare in area e creare un po’ di caos per le squadre avversarie

Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, ha parlato della sua posizione in campo e del ruolo che ricoprirà nella prossima partita di Champions League contro il Napoli. In conferenza stampa ha spiegato come si adatta alla nuova posizione, mantenendo comunque la sua capacità di inserirsi in attacco e creare occasioni per la squadra. Un aggiornamento importante per i tifosi in vista dell’atteso match allo stadio Diego Armando Maradona.

