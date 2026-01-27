McTominay | Ora gioco più arretrato ma cerco comunque di arrivare in area e creare un po’ di caos per le squadre avversarie
Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, ha parlato della sua posizione in campo e del ruolo che ricoprirà nella prossima partita di Champions League contro il Napoli. In conferenza stampa ha spiegato come si adatta alla nuova posizione, mantenendo comunque la sua capacità di inserirsi in attacco e creare occasioni per la squadra. Un aggiornamento importante per i tifosi in vista dell’atteso match allo stadio Diego Armando Maradona.
La conferenza stampa di Scott McTominay in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Attualmente il Napoli è 25esimo a pari punti con Olympiacos, Bilbao e Psv, tutti con 8 punti: serve quindi una vittoria. Ecco le dichiarazioni integrali del giocatore scozzese: « Sto bene. Faccio il meglio che posso per recuperare tra una partita e l’altra. Giochiamo una gara ogni tre giorni, e voglio farmi trovare sempre pronto. Domani abbiamo una partita importante in Champions, l’atmosfera sarà incredibile ». Le parole di Scott McTominay. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
